Комаровой напомнили, кем она была до того, как стала губернатором

Молодые журналисты из ХМАО, с которыми губернатор Югры Наталья Комарова встретилась в День печати, напомнили ей, кем она была 10 лет назад, когда ее назначили главой региона. О содержании разговора «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«До этого я много лет работала главой города, первым заместителем губернатора, депутатом Государственной Думы, председателем комитета по природным ресурсам и природопользованию. На тот момент это была новая работа — еще одно поле для деятельности, возможность реализовать некоторые представления, например, о том, что люди не должны жить в балках. Это работа», — процитировали главу региона в депсвязей. Так губернатор ответила на вопрос юных журналистов.
Свои вопросы юные журналисты задали накануне командировки Комаровой в Москву, где, по информации источников «URA.RU», ее может ждать встреча с президентом России Владимиром Путиным. К слову, юнкоры поинтересовались у губернатора, что она чувствует на встречах с главой государства. «Это большая ответственность», — заявила Комарова.
Ранее «URA.RU» писало, что глава региона отправляется в двухдневную командировку в Москву. Она примет участие в послании президента РФ Путина Федеральному собранию и Гайдаровской форуме, где выступит в качестве спикера.