«Пятерочка» пригласила депутатов Екатеринбурга на закрытый разговор

«Пятерочка» расскажет депутатам о своих успехах и проблемах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Торговая сеть «Пятерочка» пригласила депутатов Екатеринбурга на выездное заседание в своем распределительном центре. Встреча политиков и бизнеса пройдет 16 января, правда, будет закрыта от журналистов.

На сайте гордумы говорится, что выезд депутатов в распределительный центр, расположенный на Кольцовском тракте, намечен на 11:00. Однако пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин сообщил «URA.RU», что для прессы вход на мероприятие будет закрыт по условиям организаторов: «Депутаты — приглашенные гости, поэтому вопрос нужно обсуждать с принимающей стороной. Она также разработала и сценарий встречи. К примеру, депутатам расскажут о работе и логистике центра».

За работу с органами власти в уральском дивизионе X5 Retail Group отвечает бывший пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Денис Сухоруков. Оперативно дозвониться до него не удалось.

X5 Retail Group в 2017 году запустила два логистических центра для торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Крупнейший — площадью 35,5 тысячи квадратных метра — расположен вблизи аэропорта Кольцово. В 2019 году ГИБДД ограничила въезд в новый центр из-за найденных нарушений безопасности движения, в последствии, вопрос был улажен c участием городских властей.