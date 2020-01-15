14 января 2020

«Пятерочка» пригласила депутатов Екатеринбурга на закрытый разговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировградский завод твердых сплавов, торговая сеть пятерочка, перевозка грузов, транспортировка, логистика, дорога
«Пятерочка» расскажет депутатам о своих успехах и проблемахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Торговая сеть «Пятерочка» пригласила депутатов Екатеринбурга на выездное заседание в своем распределительном центре. Встреча политиков и бизнеса пройдет 16 января, правда, будет закрыта от журналистов.

На сайте гордумы говорится, что выезд депутатов в распределительный центр, расположенный на Кольцовском тракте, намечен на 11:00. Однако пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин сообщил «URA.RU», что для прессы вход на мероприятие будет закрыт по условиям организаторов: «Депутаты — приглашенные гости, поэтому вопрос нужно обсуждать с принимающей стороной. Она также разработала и сценарий встречи. К примеру, депутатам расскажут о работе и логистике центра».

За работу с органами власти в уральском дивизионе X5 Retail Group отвечает бывший пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Денис Сухоруков. Оперативно дозвониться до него не удалось.

X5 Retail Group в 2017 году запустила два логистических центра для торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Крупнейший — площадью 35,5 тысячи квадратных метра — расположен вблизи аэропорта Кольцово. В 2019 году ГИБДД ограничила въезд в новый центр из-за найденных нарушений безопасности движения, в последствии, вопрос был улажен c участием городских властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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