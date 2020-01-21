Инсайдер раскрыл будущее тюменских чиновников после отставки замгубернатора

Главы департаментов правительства Тюменской области, которые курировала экс-первый замгубернатора Наталья Шевчик, могут пока не беспокоиться за свои посты после отставки шефа. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Шевчик заявила об уходе 27 декабря 2019 года.
«Пока никаких изменений не планируется. Шевчик на новой должности советника губернатора остается куратором крупных проектов, типа Западно-Сибирского научно-образовательного центра, „Медгорода“, 75-летия Победы. И ей нужны проверенные люди», — отметил инсайдер. Под патронажем экс-чиновницы находилась вся соцполитика в регионе: культура, здравоохранение, образование, соцразвитие.
Политолог Александр Безделов также считает, что если изменения в составе глав департаментов и будут, то не сразу. «Сейчас директорам нечего опасаться. Но и полного иммунитета они не имеют. Если проводить аналогию, то, например, после назначения Владимира Сысоева на пост замгубернатора прошло пять месяцев до того, как свое место главы департамента экономики покинула Ольга Простнева. Все будет зависеть от фигуры преемника Шевчик», — считает эксперт.
Ранее агентство писало, что на должность первого замгубернатора рассматриваются кандидатуры ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова, главврача Тюменского федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова и руководителя администрации Тюменского района Светланы Ивановой.
В правительстве региона официально ситуацию о преемнике Шевчик не прокомментировали. Губернатор Александр Моор, отвечая на соответствующий вопрос «URA.RU» отметил лишь, что назначение состоится в ближайшее время. По его словам, кандидат должен обладать большим количеством компетенций, поскольку соцсфера касается «детей, и самого ценного, что есть в жизни».