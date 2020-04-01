Источник: сотрудники ГИБДД на Урале начали массово уходить на больничные из-за карантина

Инспекторы ГИБДД массово уходят на больничные Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После указа губернатора Свердловской области о принятии дополнительных мер по защите населения от коронавируса часть функций, обеспечивающих его выполнение, легла на полицейских. При этом полицейским предложили позаботиться о себе самим.

«Начальство нам сказало, что в целях безопасности должно быть поменьше общения с гражданами», — поделился с URA.RU источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, в ГИБДД Екатеринбурга инспекторы начали массово уходить на больничные. «Работать становится все труднее из-за нехватки людей. Инспекторы боятся вируса. Под любыми предлогами уходят на больничные. Из-за этого даже начали отзывать сотрудников из отпусков», — продолжает инсайдер.

Кроме того, в ГИБДД Екатеринбурга предпринимают меры безопасности. «Чтобы много сотрудников не собирались в одном замкнутом пространстве, разводы проводят только вне помещений. Даже отменили так называемое подведение итогов за смену», — добавил инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что норма выхода на службу количества нарядов ГИБДД в Екатеринбурге соблюдается. «Личный состав работает по ранее утвержденным графикам. К плановым отпускам сотрудников руководство относится с пониманием. Людей не отзывают, давая им полноценно отдохнуть настолько, насколько позволяет нынешняя обстановка в стране и мире. На больничном действительно находятся ряд инспекторов, но их процент незначительно превышает среднестатистические показатели на данный период года. Что касается тех, кто разводит панику и распускает слухи, то таким стражам порядка, полагаю, место не в системе МВД, а где-нибудь в колхозе, где сплетни являются обыденным делом», — прокомментировал полковник Горелых.