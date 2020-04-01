Главный пиарщик Свердловской области потратила сотни тысяч рублей на «Иннопром», который отменили

Эльмира Туканова выбрала подрядчика для работы на мероприятиях, которые не состоятся в срок из-за коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центр развития туризма Свердловской области выделил 400 тысяч рублей, чтобы на международном туристском форуме «Большой Урал 2020» и международной промышленной выставке «Иннопром» были представлены народные художественные промыслы. При этом оба мероприятия не состоятся в заявленные даты из-за пандемии коронавируса.

Как следует из конкурсной документации, победителем тендера стало ООО «Агентство стратегических коммуникаций», который в ходе торгов не стал снижать стоимость работ и выполнил ее за максимально оговоренную сумму — 400 тысяч рублей. Тендер был завершен 17 марта — к этому моменту Центр развития туризма Свердловской области уже подтвердил, что форум «Большой Урал-2020» перенесен с 23—24 апреля на 25—26 сентября. 1 апреля стало известно о том, что «Иннопром» перенесен на 2021 год.

Руководитель Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова не подтвердила проведение тендера. «У нас нет такой закупки», — заявила она URA.RU. Представитель ООО «Агентство стратегических коммуникаций» не ответил на звонок URA.RU.

Ранее Центр развития туризма Свердловской области (ЦРТ) оказался в центре скандала после того, как во время ЧМ-2018 по футболу установил зону для болельщиков с уральскими художественными промыслами на Плотинке. Ивент не был замечен туристами, в итоге гости города проводили время на пешеходной улице Вайнера, а расположенный там бар «Американка» за один вечер с 14 на 15 июня 2018 года принял 4000 гостей, тогда как проект ЦРТ за пять дней посетили 8200 человек. Главная пиарщица региона Туканова сначала защищала площадку от критиков, а затем выписала подрядчику УВЦ штраф в 800 тысяч рублей.