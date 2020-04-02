Россияне во время нерабочей недели получат бесплатно десятки тысяч книг

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Свердловская областная библиотека для детей и юношества. Екатеринбург, библиотека, крапивин владислав, книга
Читателям будут доступны около 60 тысяч произведений в электронном форматеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Электронная библиотека «ЛитРес» в период карантина предоставила доступ к подборке бесплатных книг, в которую вошли около 60 тысяч произведений. Об этом URA.RU рассказал директор сервиса Сергей Анурьев.

«Каждый желающий может воспользоваться подборкой бесплатных книг, в которую входит порядка 60 тысяч произведений», — приводит слова Анурьева пресс-служба сервиса. По его словам, в подборке есть произведения, ставшие кинобестселлерами, классика на все времена, остросюжетные триллеры, детективы, фантастика и фэнтези. Кроме художественных книг, пользователям доступны подкасты по психологии, отношениям, здоровью и личной эффективности, уточняет глава электронной библиотеки.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Также для борьбы с распространением инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение. В условиях карантина бесплатный доступ к своим ресурсам также предоставили онлайн-кинотеатры и образовательные площадки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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