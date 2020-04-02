Президент Филиппин разрешил расстреливать нарушителей карантина по коронавирусу

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил сотрудникам полиции стрелять в нарушителей карантина по коронавирусу. Об этом политик заявил в видеообращении к гражданам страны.
«Мой приказ полиции и военным: если они станут неуправляемыми и будут сражаться с вами, а ваша жизнь окажется под угрозой, застрелите их», — цитирует президента Life.
Он добавил, что насилие в отношении медработников недопустимо. В Филиппинах жестокое обращение медсестрами, врачами и другими сотрудниками учреждений будет рассматриваться как преступление.
Родриго Дутерте обратился к жителям страны после беспорядков в одном из районов Манилы, где протестовали жители. Они жаловались на нехватку продуктов и отсутствие помощи со стороны государства.
Накануне президент России Владимир Путин ввел наказание за нарушение карантина. Теперь за нарушение самоизоляции, повлекшей по неосторожности массовое заболевание людей, россиянам грозит штраф до одного миллиона рублей
В настоящий момент на Филиппинах зарегистрировано 2633 случая заражения коронавирусом, 107 пациентов скончались. В России болеют коронавирусом 3548 человек. Зафиксировано 30 летальных исходов.
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