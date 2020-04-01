Путин подписал законы о лишении свободы за фейки и нарушение карантина

Граждан РФ накажут за нарушение карантина и за фейковые новости о ЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России ввели уголовную ответственность за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и нарушение карантина. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«В случае, если заболевший заразит двух людей и более, которые скончаются от инфекции, то ему грозит до семи лет лишения свободы. За просто массовое заражение людей грозит штраф от 500 тысяч рублей до одного миллиона, или в размере зарплаты от 3-5 лет», — сообщается на официальном портале правовой информации.

За распространение заведомо ложной информации о чрезвычайных ситуациях, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан, штраф составит от одного миллиона 500 тысяч рублей до трех миллионов рублей. Если же распространение фэйка привело к смерти, причинению вреда здоровью или имуществу, то сумма штрафа достигает уже пяти миллионов. За повторное нарушение придется отдать от пяти до десяти миллионов.

Ранее Владимир Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС. По последним данным, в России число заболевших составляет — 2780. Скончались от коронавируса 27 человек, еще 204 — излечились.