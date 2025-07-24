Текслер оценил модернизацию больницы в челябинском селе

В селе Еткуль Челябинской области завершается масштабная модернизация районной больницы. Результаты работы оценил губернатор региона Алексей Текслер.
«Современные методики лечения необходимо использовать не только в крупнейших больницах области, но и применять современные медицинские технологии на местах. И здесь, в таких районных больницах, как Еткульская, мы за несколько лет фактически полностью отремонтировали больницу», — отметил глава региона
Модернизация больницы была проведена по региональной программе, сейчас строительные работы практически завершены. В реконструкцию больницы вложены существенные финансовые средства. Капремонт терапевтического корпуса выполнен практически полностью — степень готовности составляет 99,5%. Здесь обновили все инженерные коммуникации, включая водоснабжение и канализацию, а также модернизировали систему пожарной безопасности и провели полную перепланировку внутренних помещений.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ближайшее время. В лечебное учреждение поступит новое оборудование и современная мебель, что позволит привлечь квалифицированных специалистов, внедряющих современные методы лечения, включая проведение малоинвазивных хирургических вмешательств. Это будет способствовать повышению эффективности и качества медпомощи, а также сокращению сроков восстановления пациентов. Именно эти задачи лежат в основе программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Как отметил губернатор, в текущем году в рамках программы модернизации планируется ввод в эксплуатацию 98 объектов первичного звена здравоохранения.
По состоянию на июль 2025 года укомплектованность врачебными кадрами в Еткульской больнице составляет 95%, а средним медицинским персоналом — 92%. Вместе с тем сохраняется нехватка специалистов: открыты 16 вакансий для врачей и пять — для среднего медперсонала. В районе продолжают действовать единовременные выплаты и надбавки молодым специалистам, а также участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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