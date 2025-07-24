Дефицитным челябинским поварам и дворникам платят зарплату ниже средней по рынку

В Челябинской области при нехватке дворников, медсестер, поваров и продавцов платить им рыночную зарплату работодатели не хотят. В то же время, как выяснили аналитики HeadHunter, дефицитные врачи, маляры и другие специалисты могут рассчитывать на повышенные оклады.
«Заработки ниже среднего по рынку, несмотря на нехватку специалистов, предлагают поварам, пекарям, кондитерам (53,3 тысячи рублей), товароведам (50 тысячи), медсестрам (45,1 тысячи), продавцам (44,3 тысячи), дворникам (30,4 тысячи)», — рассказали URA.RU в HeadHunter. Аналитики составили топ дефицитных кадров.
Токари, фрезеровщики и шлифовщики получают в среднем 155,5 тысячи рублей. Маляры и штукатуры могут рассчитывать на 122,5 тысячи рублей. Эти специалисты стали самыми высокооплачиваемыми среди профессий с недостатком кадров.
Наибольший дефицит сохранился у врачей, медианная зарплата которых достигла 86,7 тысячи рублей при соотношении резюме к вакансиям 0,6. Показатель оказался значительно ниже нормы. Высокие оклады гарантированы главврачам и завотделениями (114,8 тысячи рублей), электромонтажникам (86,4), слесарям и сантехникам (81,6), парикмахерам (72,5) и заведующим аптекой (65 тысяч рублей). В то же время фармацевты-провизоры (57 тысяч) и администраторы магазинов (53,9 тысячи) получают зарплаты ниже среднего уровня по региону. Медианная челябинская зарплата в целом по рынку труда составила 63,4 тысячи рублей.
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