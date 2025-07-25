Челябинка на Toyota погибла, устроив ДТП на встречной полосе

В Чебаркульском районе погибла женщина при лобовом столкновении Toyota и Skoda
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина скончалась в аварии в Чебаркульском районе
Женщина скончалась в аварии в Чебаркульском районе Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области вечером 25 июля при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибла женщина. Она, управляя машиной Toyota Vitz, выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda Octavia. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Около 18:00 на 37-м километре автодороги „Бишкиль-Варламово“ женщина 1983 года рождения на Toyota Vitz выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 33-летний мужчина. От полученных травм виновница аварии скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало URA.RU ранее, также вечером 25 июля, в поселке Полевой Сосновского района водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. От полученных травм он погиб.

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В Чебаркульском районе Челябинской области вечером 25 июля при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибла женщина. Она, управляя машиной Toyota Vitz, выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda Octavia. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Около 18:00 на 37-м километре автодороги „Бишкиль-Варламово“ женщина 1983 года рождения на Toyota Vitz выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 33-летний мужчина. От полученных травм виновница аварии скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве. Как сообщало URA.RU ранее, также вечером 25 июля, в поселке Полевой Сосновского района водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. От полученных травм он погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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