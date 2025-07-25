Челябинка на Toyota погибла, устроив ДТП на встречной полосе

В Чебаркульском районе Челябинской области вечером 25 июля при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибла женщина. Она, управляя машиной Toyota Vitz, выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda Octavia. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Около 18:00 на 37-м километре автодороги „Бишкиль-Варламово“ женщина 1983 года рождения на Toyota Vitz выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 33-летний мужчина. От полученных травм виновница аварии скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало URA.RU ранее, также вечером 25 июля, в поселке Полевой Сосновского района водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. От полученных травм он погиб.
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