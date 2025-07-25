Губернатор Текслер наградил замруководителя челябинского СКР

В День сотрудника органов следствия РФ челябинский губернатор Алексей Текслер наградил замруководителя Следственного управления СКР по региону. Как следует из постановления, полковник юстиции получил звание почетного юриста области.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Правосудову Константину Владимировичу. Губернатор Алексей Текслер», — указано в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Поводом для награды стали заслуги Правосудова в обеспечении прав и свобод граждан. Награду Правосудов получил в День сотрудника органов следствия РФ. В прошлом Правосудов был главой следственного отдела по Ленинскому району Челябинска, занимал пост врио руководителя СКР по региону.
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