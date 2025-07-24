Бывший зять спалил машину челябинца

В Челябинске у местного жителя сожгли машину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сделал это бывший зять потерпевшего. Поджигатель задержан.
«В ходе проведения первоочередных мероприятий полицейскими было установлено, что возгорание произошло в результате умышленных действий третьих лиц. В ходе опроса потерпевшего у сотрудников полиции возникли основания полагать, что к совершенному преступлению может быть причастен бывший супруг его дочери, с которым накануне произошел конфликт. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска районного Отдела полиции задержали злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Полицейские установили, что мужчина принес с собой бутылку с бензином, облил им автомобиль бывшего тестя и поджег. После скрылся с места.
«Мотивом совершенного противоправного деяния стали личные неприязненные отношения с потерпевшим. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Он водворен в изолятор временного содержания», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!