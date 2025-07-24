24 июля 2025

Бывший зять спалил машину челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пошел на преступление из-за конфликта с бывшим родственником
Мужчина пошел на преступление из-за конфликта с бывшим родственником Фото:

В Челябинске у местного жителя сожгли машину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сделал это бывший зять потерпевшего. Поджигатель задержан.

«В ходе проведения первоочередных мероприятий полицейскими было установлено, что возгорание произошло в результате умышленных действий третьих лиц. В ходе опроса потерпевшего у сотрудников полиции возникли основания полагать, что к совершенному преступлению может быть причастен бывший супруг его дочери, с которым накануне произошел конфликт. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска районного Отдела полиции задержали злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Полицейские установили, что мужчина принес с собой бутылку с бензином, облил им автомобиль бывшего тестя и поджег. После скрылся с места.

«Мотивом совершенного противоправного деяния стали личные неприязненные отношения с потерпевшим. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Он водворен в изолятор временного содержания», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске у местного жителя сожгли машину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сделал это бывший зять потерпевшего. Поджигатель задержан. «В ходе проведения первоочередных мероприятий полицейскими было установлено, что возгорание произошло в результате умышленных действий третьих лиц. В ходе опроса потерпевшего у сотрудников полиции возникли основания полагать, что к совершенному преступлению может быть причастен бывший супруг его дочери, с которым накануне произошел конфликт. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска районного Отдела полиции задержали злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Полицейские установили, что мужчина принес с собой бутылку с бензином, облил им автомобиль бывшего тестя и поджег. После скрылся с места. «Мотивом совершенного противоправного деяния стали личные неприязненные отношения с потерпевшим. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Он водворен в изолятор временного содержания», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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