24 июля 2025

В Челябинской области ищут подрядчика ремонта участка трассы М-5 за 72 млн рублей. Скрин

В Челябинской области ищут подрядчика ремонта трассы М-5 за 72 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Приступить к ремонту участка трассы подрядчик должен будет 20 августа
Приступить к ремонту участка трассы подрядчик должен будет 20 августа Фото:

В Челябинской области управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» ищет подрядчика для ремонта покрытия на трассе М-5 «Урал». Стоимость контракта — 72 116 000 рублей, сообщается на сайте «Госзакупки».

«Выполнение работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. А именно — на подъезде к Екатеринбургу на участке км 58+000 — км 65+700, Челябинская область», — сообщается на сайте.

Также в документации отмечается, что старт работ запланирован на 20 августа. Закончить ремонт дороги подрядчик должен будет 24 октября 2025 года.

Сейчас в Чебаркульском районе Челябинской области на месяц раньше срока заканчивают ремонт 11 километров трассы М-5. На этот участок приходится интенсивная нагрузка автомобильного трафика.

Подрядчик должен будет выполнить работы по устройству защитных слоев на участке трассы М-5 «Урал»
Подрядчик должен будет выполнить работы по устройству защитных слоев на участке трассы М-5 «Урал»
Фото:

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В Челябинской области управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» ищет подрядчика для ремонта покрытия на трассе М-5 «Урал». Стоимость контракта — 72 116 000 рублей, сообщается на сайте «Госзакупки». «Выполнение работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. А именно — на подъезде к Екатеринбургу на участке км 58+000 — км 65+700, Челябинская область», — сообщается на сайте. Также в документации отмечается, что старт работ запланирован на 20 августа. Закончить ремонт дороги подрядчик должен будет 24 октября 2025 года. Сейчас в Чебаркульском районе Челябинской области на месяц раньше срока заканчивают ремонт 11 километров трассы М-5. На этот участок приходится интенсивная нагрузка автомобильного трафика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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