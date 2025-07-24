В Челябинской области управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» ищет подрядчика для ремонта покрытия на трассе М-5 «Урал». Стоимость контракта — 72 116 000 рублей, сообщается на сайте «Госзакупки».
«Выполнение работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. А именно — на подъезде к Екатеринбургу на участке км 58+000 — км 65+700, Челябинская область», — сообщается на сайте.
Также в документации отмечается, что старт работ запланирован на 20 августа. Закончить ремонт дороги подрядчик должен будет 24 октября 2025 года.
Сейчас в Чебаркульском районе Челябинской области на месяц раньше срока заканчивают ремонт 11 километров трассы М-5. На этот участок приходится интенсивная нагрузка автомобильного трафика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!