24 июля 2025

На съезде трассы М-5 под Челябинском два дня будет закрыто движение. Схема

На съезде трассы М-5 под Челябинском два дня будет закрыто движение
© Служба новостей «URA.RU»
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На съезде заменят изношенный асфальт
На съезде заменят изношенный асфальт Фото:

На съезде с обхода Челябинска на федеральную трассу в направлении на Екатеринбург в течение двух дней дорожники будут полностью перекрывать движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с необходимостью восстановления дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на съезде № 2 транспортной развязки на обходе Челябинска будет запрещено движение. Ограничения будут действовать 31 июля 2025 года с 8:00 до 17:00 и 1 августа 2025 года с 8:00 до 17:00 (время местное)», — говорится в сообщении Упрдор «Южный Урал».

Ранее был объявлен конкурс по выбору подрядчика ремонта участка трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу на участке км 58+000 — км 65+700. Цена контракта — 72 млн рублей.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

Схема ограничения движения
Схема ограничения движения
Фото:

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На съезде с обхода Челябинска на федеральную трассу в направлении на Екатеринбург в течение двух дней дорожники будут полностью перекрывать движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с необходимостью восстановления дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на съезде № 2 транспортной развязки на обходе Челябинска будет запрещено движение. Ограничения будут действовать 31 июля 2025 года с 8:00 до 17:00 и 1 августа 2025 года с 8:00 до 17:00 (время местное)», — говорится в сообщении Упрдор «Южный Урал». Ранее был объявлен конкурс по выбору подрядчика ремонта участка трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу на участке км 58+000 — км 65+700. Цена контракта — 72 млн рублей. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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