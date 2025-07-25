В Еманжелинске кандидаты-многостаночники лишились права участвовать в выборах

В Еманжелинском округе (Челябинская область) кандидаты от партии «Новые люди», выдвинувшиеся на выборы депутатов десятков муниципалитетов, не смогут принять участия в выборах. Об этом информирует портал облизбиркома.
«Андросова Ирина Константиновна, Биктеева Дарья Антоновна, Воробьев Валентин Олегович, Елсуков Степан Андреевич, Имсоква Роман Максимович, Карпов Глеб Владиславович, Малькин Иван Юрьевич, Соломенников Сергей Михайлович, Чайкин Вячеслав Максимович, Шарыгина Сония Розалиновна, Шинкина Владислава Сергеевна, Яковлева Владислава Вадимовна — утратившие статус выдвинутого кандидата. Все они выдвинуты на выборы партией „Новые люди“, — информирует портал.
Остальные участники выборной гонки имеют статус выдвинутых или зарегистрированных кандидатов, за исключением утратившего статус выдвинутого кандидата эсера Антона Комка. Из представителей «Новых людей» на выборах депутатов Еманжелинского округа в гонке остается житель села Еманжелинка Сергей Попов. Но пока он не является зарегистрированным кандидатом.
Роман Имсоква, Сония Шарыгина, Дарья Биктеева и Владислава Шинкина выдвинуты кандидатами в депутаты 23 городов и муниципальных округов. Степан Елсуков, Вячеслав Чайкин и Владислава Яковлева выдвинуты в 22 муниципалитетах. Валентин Воробьев — в 21-м, Иван Малькин — в 19-ти, Ирина Андросова — в 18-ти, Глеб Карпов — в 16-ти.
В других территориях, где выдвинулись кандидаты-многостаночники, ситуация для них складывается по-разному. Так, в Чебаркуле эти кандидаты также утратили статус выдвинутых. А в Чебаркульском муниципальном округе они стали зарегистрированными кандидатами, и их фамилии почти гарантированно попадут в избирательные бюллетени.
Выборы в муниципальные собрания депутатов пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно пройдут выборы в заксобрание региона.
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