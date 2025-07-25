Актер и певец Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, привез в Екатеринбург свою команду из музыкантов. Шоумен выложил в соцсетях ролик перелета, в котором познакомил подписчиков со своим творческим коллективом.
«Очень соскучился по ребятам за этот месяц! Прям рад видеть! Завтра дадим очень крутой концерт! Дикое желание», — сообщил Ярушин в своем telegram-канале.
По его словам, подготовка к концерту велась в полном составе, а программа выступления будет насыщенной. Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля Ярушин вместе с командой выступит в Екатеринбурге на собственном музыкальном шоу «МУЗLOFT». Концерт состоится в Летнем театре парка Маяковского, вход платный.
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