Челябинский шоумен Ярушин привез в Екатеринбург команду из музыкантов. Видео

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Стас Ярушин прилетел в Екатеринбург со своим шоу «МУЗLOFT»
Стас Ярушин прилетел в Екатеринбург со своим шоу «МУЗLOFT» Фото:

Актер и певец Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, привез в Екатеринбург свою команду из музыкантов. Шоумен выложил в соцсетях ролик перелета, в котором познакомил подписчиков со своим творческим коллективом.

«Очень соскучился по ребятам за этот месяц! Прям рад видеть! Завтра дадим очень крутой концерт! Дикое желание», — сообщил Ярушин в своем telegram-канале.

По его словам, подготовка к концерту велась в полном составе, а программа выступления будет насыщенной. Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля Ярушин вместе с командой выступит в Екатеринбурге на собственном музыкальном шоу «МУЗLOFT». Концерт состоится в Летнем театре парка Маяковского, вход платный.

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Актер и певец Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, привез в Екатеринбург свою команду из музыкантов. Шоумен выложил в соцсетях ролик перелета, в котором познакомил подписчиков со своим творческим коллективом. «Очень соскучился по ребятам за этот месяц! Прям рад видеть! Завтра дадим очень крутой концерт! Дикое желание», — сообщил Ярушин в своем telegram-канале. По его словам, подготовка к концерту велась в полном составе, а программа выступления будет насыщенной. Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля Ярушин вместе с командой выступит в Екатеринбурге на собственном музыкальном шоу «МУЗLOFT». Концерт состоится в Летнем театре парка Маяковского, вход платный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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