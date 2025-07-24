24 июля 2025

В Челябинске девушка упала со второго этажа на припаркованный автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка выпала из окна второго этажа
Девушка выпала из окна второго этажа Фото:

В Челябинске на улице Сони Кривой девушка выпала со второго этажа и приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, к месту прибыли сотрудники полиции, девушке была оказана помощь.

«Инцидент произошел 24 июля в 11 часу утра. Девушка выпала из окна, расположенного на втором этаже. К месту прибыли сотрудники полиции. Девушке была оказана первая помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу.

Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Предположительно, в момент падения она находилась в состоянии алкогольного отравления.

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В Челябинске на улице Сони Кривой девушка выпала со второго этажа и приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, к месту прибыли сотрудники полиции, девушке была оказана помощь. «Инцидент произошел 24 июля в 11 часу утра. Девушка выпала из окна, расположенного на втором этаже. К месту прибыли сотрудники полиции. Девушке была оказана первая помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу. Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Предположительно, в момент падения она находилась в состоянии алкогольного отравления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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