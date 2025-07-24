В Челябинске девушка упала со второго этажа на припаркованный автомобиль

В Челябинске на улице Сони Кривой девушка выпала со второго этажа и приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, к месту прибыли сотрудники полиции, девушке была оказана помощь.
«Инцидент произошел 24 июля в 11 часу утра. Девушка выпала из окна, расположенного на втором этаже. К месту прибыли сотрудники полиции. Девушке была оказана первая помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу.
Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Предположительно, в момент падения она находилась в состоянии алкогольного отравления.
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