Около Челябинска байкер-бесправник вылетел в кювет и разбился об дерево

В поселке Полевой Сосновского района мотоциклист врезался в дерево и погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист скончался от травм на месте аварии
Мотоциклист скончался от травм на месте аварии Фото:

В поселке Полевой Сосновского района Челябинской области выясняются причины смертельного ДТП, которое произошло вечером 25 июля. Водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В пятницу, 25 июля, около 16:22 часов в поселке Полевой на улице Цветочная около дома №1 41-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda CBR600, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет, с последующим наездом на препятствие в виде дерева. От полученных травм он скончался», — уточнили в ведомстве.

Также в Автоинспекции региона отметили, что мотоциклист не имел водительских прав. Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в Челябинской области уже фиксировались смертельные аварии с участием мотоциклистов без водительских прав. Так, в Миассе байкер, также не имевший удостоверения, погиб в ДТП. Его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы.

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В поселке Полевой Сосновского района Челябинской области выясняются причины смертельного ДТП, которое произошло вечером 25 июля. Водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «В пятницу, 25 июля, около 16:22 часов в поселке Полевой на улице Цветочная около дома №1 41-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda CBR600, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет, с последующим наездом на препятствие в виде дерева. От полученных травм он скончался», — уточнили в ведомстве. Также в Автоинспекции региона отметили, что мотоциклист не имел водительских прав. Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Ранее в Челябинской области уже фиксировались смертельные аварии с участием мотоциклистов без водительских прав. Так, в Миассе байкер, также не имевший удостоверения, погиб в ДТП. Его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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