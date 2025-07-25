Около Челябинска байкер-бесправник вылетел в кювет и разбился об дерево

В поселке Полевой Сосновского района Челябинской области выясняются причины смертельного ДТП, которое произошло вечером 25 июля. Водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«В пятницу, 25 июля, около 16:22 часов в поселке Полевой на улице Цветочная около дома №1 41-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda CBR600, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет, с последующим наездом на препятствие в виде дерева. От полученных травм он скончался», — уточнили в ведомстве.
Также в Автоинспекции региона отметили, что мотоциклист не имел водительских прав. Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее в Челябинской области уже фиксировались смертельные аварии с участием мотоциклистов без водительских прав. Так, в Миассе байкер, также не имевший удостоверения, погиб в ДТП. Его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы.
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