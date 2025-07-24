На челябинском озере Тургояк повысилась прозрачность воды

На озере Тургояк в Челябинской области повысилась прозрачность воды. По данным экспертного анализа экологов, видимость достигает 30 метров, сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«В начале сезона эксперты-экологи Ассоциации „Экострой“ и эксперты нашего бюро Экостандарт-Консалтинг отобрали пробы воды из озера и провели лабораторное исследование, сравнив с результатами прошлых лет. В июне 2025 года прозрачность воды составила 30 метров, что существенно выше показателей предыдущих лет», — уточнил Безруков.
Проведение регулярных исследований позволяет отслеживать изменения состояния и оценивать степень воздействия различных факторов на экосистему озера. Средние значения цветности соответствуют установленным санитарным нормам. Уровень pH в среднем колеблется от 7,70 до 8,72, что также отвечает требованиям гигиенических стандартов. Кислородный режим водоема стабильно высокий, что способствует поддержанию жизнедеятельности водных организмов.
В июне 2025 года средний показатель биохимического потребления кислорода за пять суток (БПК5) составил 7,58 мг молекулярного кислорода в литре, что несколько превышает норматив для чистых водоемов. Предполагается, что это связано с поступлением легкодоступных для окисления органических соединений. Показатели перманганатной окисляемости были минимальными, что свидетельствует о низкой степени загрязнения органическими веществами.
Содержание микроэлементов и загрязняющих веществ оценивается следующим образом: концентрация железа в июне 2025 года увеличилась до среднего значения 0,192 мг в кубическом дециметре, что приближается к предельно допустимым значениям, однако не превышает установленные нормы. Содержание свинца находится в пределах нормативов. Уровень нефтепродуктов остается низким и не превышает предельно допустимых концентраций.
Проведенная экспертиза зафиксировала значительное улучшение ряда ключевых показателей качества воды в озере Тургояк по сравнению с предыдущими годами. В то же время сохраняются проблемы, связанные с увеличением концентрации органических веществ, нарушением процессов биологической очистки и ростом содержания тяжелых металлов. Эти аспекты требуют постоянного мониторинга и принятия мер по улучшению экологической ситуации в озере.
Несмотря на положительную динамику, озеро Тургояк нуждается в усилении мер по защите водных ресурсов и снижению антропогенного воздействия с целью сохранения уникального биоразнообразия и высокого качества воды. В целом вода в озере классифицируется как «чистая». В ближайшее время специалисты совместно с учеными, занимающимися вопросами водоотведения, приступят к исследованию состояния герметичности выгребных ям и септиков на территории туристических баз.
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