В Челябинской области в первом полугодии 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих стали токари. За год их зарплаты выросли на 19%. Специалистам работодатели готовы платить более 183 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Токари стали самыми высокооплачиваемыми представителями рабочих специальностей в Челябинской области в первом полугодии 2025 года. Второе место по заработку в регионе занимают каменщики. Они получают до 177 328 рублей в месяц. Их заработок за год увеличился на 59%», — сообщили в пресс-службе.
На третьем месте по заработку — наладчики. Специалисты отвечают за настройку и обслуживание промышленного оборудования. Они обеспечивают бесперебойную работу станков и производственных линий, что критически важно для эффективности предприятий. Это должность с высокой ответственностью, требующая глубоких технических знаний. За год зарплата специалистов увеличилась на 31% до 150 540 рублей в месяц.
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