Токари в Челябинской области зарабатывают более 183 000 рублей. Скрин

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Каменщики в регионе получают более 177 000 рублей в месяц
Каменщики в регионе получают более 177 000 рублей в месяц Фото:

В Челябинской области в первом полугодии 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих стали токари. За год их зарплаты выросли на 19%. Специалистам работодатели готовы платить более 183 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Токари стали самыми высокооплачиваемыми представителями рабочих специальностей в Челябинской области в первом полугодии 2025 года. Второе место по заработку в регионе занимают каменщики. Они получают до 177 328 рублей в месяц. Их заработок за год увеличился на 59%», — сообщили в пресс-службе.

На третьем месте по заработку — наладчики. Специалисты отвечают за настройку и обслуживание промышленного оборудования. Они обеспечивают бесперебойную работу станков и производственных линий, что критически важно для эффективности предприятий. Это должность с высокой ответственностью, требующая глубоких технических знаний. За год зарплата специалистов увеличилась на 31% до 150 540 рублей в месяц.

Больше всех в регионе среди рабочих специальностей зарабатывают токари
Больше всех в регионе среди рабочих специальностей зарабатывают токари
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В Челябинской области в первом полугодии 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих стали токари. За год их зарплаты выросли на 19%. Специалистам работодатели готовы платить более 183 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Токари стали самыми высокооплачиваемыми представителями рабочих специальностей в Челябинской области в первом полугодии 2025 года. Второе место по заработку в регионе занимают каменщики. Они получают до 177 328 рублей в месяц. Их заработок за год увеличился на 59%», — сообщили в пресс-службе. На третьем месте по заработку — наладчики. Специалисты отвечают за настройку и обслуживание промышленного оборудования. Они обеспечивают бесперебойную работу станков и производственных линий, что критически важно для эффективности предприятий. Это должность с высокой ответственностью, требующая глубоких технических знаний. За год зарплата специалистов увеличилась на 31% до 150 540 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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