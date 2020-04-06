Вирусолог рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

Наибольшую угрозу коронавирусная инфекция предоставляет для беременных. Такое мнение озвучил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Нам известно, чем кончается, например, грипп у беременных, вернее, у детей, которых они рожают. Часто появляется медленная форма гриппозной инфекции, в дальнейшем это может привести к осложнениям», — цитирует Зуева РИА «Новости». При этом врач уточнил, что лечить будущих мам с коронавирусом особенно трудно.
Ранее еще одну группу риска, которой грозит коронавирус, называл руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его мнению, в условиях пандемии в группе риска также находятся и люди с лишним весом.
На данный момент в России зафиксировано 5 389 случаев заболевания, 355 человек смогли излечиться, 45 россиян погибли.
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