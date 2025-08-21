Вошедший в мировой топ писатель устроит встречу в Екатеринбурге

Вошедший с романом «Лавр» в топ-10 книг мировой литературы о Боге писатель Евгений Водолазкин встретится с екатеринбуржцами на книжном фестивале «Красная строка». Автор выступит 24 августа.
«Встреча с Евгением Водолазкиным, автором „Лавра“, „Авиатора“ и „Чагина“, посвящена теме времени. Время — полноценный герой каждого из романов Водолазкина. Писатель расскажет о том, как он воплощает идею отсутствия времени в своих текстах, как переплетается прошлое, настоящее и будущее, и как эта концепция влияет на выбор тем, персонажей и сюжетных линий новых произведений», — сообщают организаторы.
Спикер выступит на главной сцене в 13:30. Всех желающих ждут в Историческом сквере, участие бесплатное.
Фестиваль «Красная строка» пройдет с 22 по 24 августа. Помимо Водолазкина среди хедлайнеров числятся писатели Дарья Донцова и Ася Лавринович. Подробнее о программе — в афише URA.RU.
