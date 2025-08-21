21 августа 2025

Семья тагильчан завоевала победу во всероссийском конкурсе. Фото

Семья из Нижнего Тагила победила в конкурсе «МедиаПритяжение» в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал проходил в Москве
Финал проходил в Москве Фото:

Семья Ханжиных из Нижнего Тагила (Свердловская область) прошла в финал конкурса «МедиаПритяжение», который проходил в Москве. Тагильчане смогли завоевать победу в номинации «МедиаСемья». Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Тагильчане — семья Ханжиных с проектом „Трое с кошкой“ стали победителями в номинации „МедиаСемья“. Ребята дружные, талантливые и творческие», — написал мэр Нижнего Тагила в своем telegram-канале.

Пинаев также рассказал, что в прошлом году семья Ханжиных смогла победить в гран-при городского конкурса «Молодая семья — 2024». Тагильчане получили 50 тысяч рублей в качестве приза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья Ханжиных из Нижнего Тагила (Свердловская область) прошла в финал конкурса «МедиаПритяжение», который проходил в Москве. Тагильчане смогли завоевать победу в номинации «МедиаСемья». Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев. «Тагильчане — семья Ханжиных с проектом „Трое с кошкой“ стали победителями в номинации „МедиаСемья“. Ребята дружные, талантливые и творческие», — написал мэр Нижнего Тагила в своем telegram-канале. Пинаев также рассказал, что в прошлом году семья Ханжиных смогла победить в гран-при городского конкурса «Молодая семья — 2024». Тагильчане получили 50 тысяч рублей в качестве приза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...