Семья Ханжиных из Нижнего Тагила (Свердловская область) прошла в финал конкурса «МедиаПритяжение», который проходил в Москве. Тагильчане смогли завоевать победу в номинации «МедиаСемья». Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.
«Тагильчане — семья Ханжиных с проектом „Трое с кошкой“ стали победителями в номинации „МедиаСемья“. Ребята дружные, талантливые и творческие», — написал мэр Нижнего Тагила в своем telegram-канале.
Пинаев также рассказал, что в прошлом году семья Ханжиных смогла победить в гран-при городского конкурса «Молодая семья — 2024». Тагильчане получили 50 тысяч рублей в качестве приза.
