Витя АК из рэп-дуэта «АК-47» (родом из Березовского Свердловской области) подтвердил, что коллектив зацензурил некоторые треки. По его словам, оригиналы могут вернуться, но пока не то время.
«Ну что, ребятки, в непростое время живем. Слышали, наверное, что произошло с „Тем, кто с нами“? Ее просто взяли и удалили с площадок, не разбираясь, не спрашивая нас. Что поделать? Приходится делать вот такие забавные, цензурированные версии альбомов. Не знаю, может, будет какое-то послабление по культуре и творчеству и когда-то мы вернем оригинальные версии альбомов, а пока что на цифровых площадках у нас есть эти версии, мы можем их слушать. Мы знаем, что было в оригинале. Оригиналы в наших сердцах, в наших умах, в наших жестких дисках», — сказал рэпер в своих соцсетях.
Если придет время, возможно, вернутся первоначальные версии, уточнил Витя АК. «А так, предлагаю послушать, поржать, что там и как изменилось, плюс на концертах мы не вправе на вас влиять — какие версии вы будете подпевать», — говорит солист группы.
Ранее группа «АК-47» уже переписала ряд своих старых треков, убрав из текстов упоминания о полицейских и наркотиках, после того как Роскомнадзор удалил с музыкальных платформ песню «Тем, кто с нами» из-за наличия информации о способах изготовления запрещенных веществ. Изменения затронули такие композиции, как «Кругом тонирован», «Але, это Пакистан», «Слышь, малыш» и «У щет мен».
