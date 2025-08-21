Трассу под Екатеринбургом закроют почти на весь день: причина

Возле поселка Белоярский (Свердловская область) ограничат движение транспорта из-за ремонта дорог. Уже 22 августа с 09:00 до 18:00 для проезда будет организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
"Возле поселка городского типа Белоярский (км 62 — км 68) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение", — рассказали дорожники.
Дорожники просят водителей заранее спланировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
