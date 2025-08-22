Свердловская область готовит сюрприз «Артеку» на столетний юбилей. Фото

«Артек» отпразднует столетний юбилей (архивное фото)
«Артек» отпразднует столетний юбилей (архивное фото) Фото:

Международный детский центр «Артек» отметит День Свердловской области в рамках празднования своего столетнего юбилея. На главной площадке лагеря состоится концерт, в котором примут участие два коллектива Свердловской государственной детской филармонии: Хор выпускников Капеллы мальчиков и юношей, а также Ансамбль танца «Улыбка». Подробности — в материале URA.RU. 

Творческая дружба длиною в десятилетия

Связь между «Артеком» и Свердловской детской филармонией насчитывает более сорока лет. Впервые коллектив Капеллы мальчиков и юношей побывал в лагере в 1982 году, после получения звания лауреатов премии ВЛКСМ. С тех пор артисты не раз становились участниками артековских смен и крупных проектов центра, поддерживая творческое сотрудничество и в XXI веке.

Программа концерта: песни, ставшие символами

Мероприятие получило название «Один день из жизни артековца». В рамках концерта зрителям будут представлены 16 музыкальных произведений, каждое из которых связано с историей лагеря и творческой деятельности коллектива. Открытием вечера станет песня «Здравствуй, Артек!», традиционно исполняемая на торжественных линейках лагеря. Особое внимание в программе уделено композиции «Артековская любовь», более известной как «Все косы твои да бантики». Это произведение исполнит Александр Копылов — выпускник Капеллы и заслуженный артист РФ. 

Премьеры и возвращения на сцену

Одной из ключевых точек концерта станет исполнение песни «Волна легка», которая впервые прозвучала в «Артеке» в 1990 году. Тогда солировал Вадим Желонкин, который вновь выйдет на сцену в этом году. Некоторые композиции будут сопровождаться танцевальными номерами Ансамбля «Улыбка», специально подготовленными для этого события. 

Новые аранжировки для любимых песен

К юбилейному концерту специалисты по аранжировке подготовили 13 новых фонограмм, которые будут переданы в распоряжение детского центра. Это даст возможность сохранить и одновременно обновить музыкальные традиции «Артека» для будущих поколений. Главным партнером данного проекта стал совладелец торгово-развлекательного центра «Гринвич» Константин Погребинский — выпускник Капеллы. Он неоднократно участвовал в сменах «Артека» в составе творческого коллектива.

Значимость события для региона и центра

День Свердловской области в «Артеке» станет одним из центральных событий юбилейной программы, объединяющей более ста мероприятий всероссийского масштаба. Концерт не только подчеркнет вклад региона в развитие детского творчества, но и продолжит традицию дружбы между «Артеком» и Свердловской детской филармонией.

