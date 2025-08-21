В Нижней Туре у вдовы участника СВО пытались забрать выплату за гибель супруга

В Нижней Туре (Свердловская область) управление соцполитики №17 потребовало вернуть 750 тысяч рублей из компенсации, выплаченной вдове участника спецоперации на Украине Наталье после гибели ее мужа. Всего женщине перевели 1,5 миллиона рублей, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов.
«Наталья получила региональную социальную выплату в размере 1,5 млн рублей за смерть супруга. Однако вскоре управление соцполитики №17 посчитало, что переплатило, и Наталью попросили вернуть 750 тысяч рублей», — пояснили там. Причиной стало то, что у погибшего оказался сын от первого брака, которому также перечислили половину компенсации — 750 тысяч.
Тогда Наталья обратилась в суд, где требовала признать незаконным требование чиновников. Те, в свою очередь, поступили также.
В ходе разбирательства выяснилось, что при оформлении выплаты Наталья не скрыла никаких данных о семье мужа. Суд установил, что ответственность за проверку сведений лежит на чиновниках. В результате суд отменил требование управления соцполитики о возврате средств.
