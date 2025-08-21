21 августа 2025

В Екатеринбург завезли десятки тонн нектаринов из Поднебесной

В Екатеринбурге ввезли 20 тонн нектаринов из Китая
На плодоовощную базу Екатеринбурга 20 августа поступила партия из 20 тонн китайских нектаринов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Импортные фрукты ввезены в сопровождении фитосанитарного сертификата», — пояснили там. Партию направили на лабораторные исследования, где подтвердилось качество нектаринов. Продукцию допустили к реализации.

Накануне URA.RU сообщало о крупной поставке арбузов, которые везли из четырех российских регионов. Всего с начала августа в уральскую столицу доставили 340 тонн.

