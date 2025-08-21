В Екатеринбург завезли десятки тонн нектаринов из Поднебесной

Нектарины прошли проверку Россельхознадзора
На плодоовощную базу Екатеринбурга 20 августа поступила партия из 20 тонн китайских нектаринов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Импортные фрукты ввезены в сопровождении фитосанитарного сертификата», — пояснили там. Партию направили на лабораторные исследования, где подтвердилось качество нектаринов. Продукцию допустили к реализации.
Накануне URA.RU сообщало о крупной поставке арбузов, которые везли из четырех российских регионов. Всего с начала августа в уральскую столицу доставили 340 тонн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!