В свердловский минобр перевели чиновника из Оренбурга

Новым заместителем министра образования Свердловской области стал Никита Сафин, ранее работавший в сфере образования в Оренбургской области. Эту информацию URA.RU подтвердил источник в правительстве, информация о Сафине также опубликована на официальном сайте свердловского минобра.
«Приказ о его назначении подписан, на работу он вышел с 18 августа», — рассказал осведомленный собеседник. «Его назначение было согласовано с [врио губернатора Денисом] Паслером еще в мае. Назначение — плановое», — добавил второй собеседник. Сафин занял должность, которая оставалась вакантной с момента ухода в отставку Юрия Зеленова в марте.
Сафину 33 года. Он родился в Орске, окончил Оренбургский педуниверситет по специальностям «Менеджмент организации» и «Педагогическое образование (география)», спустя два года получил звание магистра, отучившись по программе «Управление системой подготовки персонала». Изучал юриспруденцию, государственную и муниципальную службу, современные технологии управления в социальной сфере.
С 2021 года Сафин руководил государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Академия сервиса». «Активно занимается общественной деятельностью, входит в региональный штаб Общероссийского народного фронта „ЗА РОССИЮ“, совет Федерации детских организаций Оренбургской области, региональный совет „Движения Первых“, Областной экспертно-методический совет в сфере детского отдыха, являлся членом Общественной палаты Оренбургской области», — говорится на сайте свердловского минобра.
