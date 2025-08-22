«Красная строка» в Екатеринбурге переманила Водолазкина с важного события

Организаторам книжного фестиваля «Красная строка» сложнее всего было организовать приезд популярного писателя Евгения Водолазкина. В эти же даты (с 22 по 24 августа) он должен был присутствовать на литературной премии «Ясная Поляна», рассказала программный директор фестиваля Анастасия Ханина.
«Честно скажу, для нас был вызов организовать приезд Евгения Германовича Водолазкина. У книжного сообщества есть календарный год, и есть негласные вещи, что пересекаться большим мероприятиям друг с другом нельзя. Но, к сожалению, в прекрасные дни „Красной строки“ в Ясной Поляне проходят „Яснополянские чтения“. Поскольку Евгений Германович член жюри „Ясной Поляны“, он не может там не присутствовать. Но в этом году мы отбили Евгения Германовича у „Ясной Поляны“, там читают без него», — призналась Ханина на пресс-конференции в ТАСС.
Водолазкин выступит 24 августа на главной сцене фестиваля. Его встреча будет посвящена теме времени — ключевому элементу его произведений. Также горожан ждут беседы с Дарьей Донцовой и Асей Лавринович.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!