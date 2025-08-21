Учительница из Екатеринбурга взяла огромные кредиты и отдала все деньги незнакомцам

В Екатеринбурге учительница одной из школ Уралмаша оформила два кредита на 850 тысяч рублей и отдала их вместе со своими накоплениями в 150 тысяч рублей мошенникам. Женщину напугали тем, что она открыла доступ к банковским счетам, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Вчера [21 августа] в полицию поступило заявление 46-летней учительницы одной из школ Уралмаша. Женщина сообщила о том, что неизвестные обманом заставили ее перевести им один миллион рублей», — пояснили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Сначала женщине позвонили якобы из домофонной компании с просьбой назвать код из СМС для подтверждения установки оборудования. Позже с ней связались люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга, и сообщили, что, озвучив код, она открыла доступ к своим банковским счетам.
Мошенники убедили жертву снять все свои накопления и взять займы, чтобы якобы предотвратить возможность оформления на нее кредита. Деньги учительница перевела незнакомцам, которые пообещали с ней связаться в течение трех дней. Однако на следующий день в разговоре со знакомой ей объяснили, что стала жертвой обмана.
Буквально накануне в Екатеринбурге силовики завели дело из-за хищения более 10 миллионов рублей у преподавателя по математике. Его обманули мошенники, представившись сотрудниками спецслужб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!