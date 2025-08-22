Рэпер Macan прилетел в Екатеринбург ради одного события

Известный рэпер Macan (Андрей Косолапов) прилетел в Екатеринбург, чтобы посетить финальный день (22 августа) чемпионата России по боксу. Организаторы в беседе с URA.RU поделились, что планируют устроить зрителям сюрприз с участием артиста.
«Что приедет Macan, это не секрет. Но ради чего его пригласили, пока не расскажем», — пояснили в организации. Выступит Косолапов или нет — неизвестно.
Чемпионат России по боксу проходит в Екатеринбурге с 15 августа. Турнир принял боксеров из более 60 регионов РФ. Призовой фонд спортивного мероприятия составляет 130 миллионов рублей. В первый день чемпионата на ринге выступил рэпер Леша Свик.
