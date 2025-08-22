Рэпер Macan прилетел в Екатеринбург ради одного события

Рэпер Macan станет гостем чемпионата России по боксу в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зрителям готовят сюрприз с участием артиста
Зрителям готовят сюрприз с участием артиста Фото:

Известный рэпер Macan (Андрей Косолапов) прилетел в Екатеринбург, чтобы посетить финальный день (22 августа) чемпионата России по боксу. Организаторы в беседе с URA.RU поделились, что планируют устроить зрителям сюрприз с участием артиста.

«Что приедет Macan, это не секрет. Но ради чего его пригласили, пока не расскажем», — пояснили в организации. Выступит Косолапов или нет — неизвестно.

Чемпионат России по боксу проходит в Екатеринбурге с 15 августа. Турнир принял боксеров из более 60 регионов РФ. Призовой фонд спортивного мероприятия составляет 130 миллионов рублей. В первый день чемпионата на ринге выступил рэпер Леша Свик.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный рэпер Macan (Андрей Косолапов) прилетел в Екатеринбург, чтобы посетить финальный день (22 августа) чемпионата России по боксу. Организаторы в беседе с URA.RU поделились, что планируют устроить зрителям сюрприз с участием артиста. «Что приедет Macan, это не секрет. Но ради чего его пригласили, пока не расскажем», — пояснили в организации. Выступит Косолапов или нет — неизвестно. Чемпионат России по боксу проходит в Екатеринбурге с 15 августа. Турнир принял боксеров из более 60 регионов РФ. Призовой фонд спортивного мероприятия составляет 130 миллионов рублей. В первый день чемпионата на ринге выступил рэпер Леша Свик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...