Команда «Красной строки» в Екатеринбурге отказала в участии одному из лучших издательств России

Петербургское «Издательство Ивана Лимбаха» не допустили к участию в книжном фестивале «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге. Как рассказала URA.RU команда, об этом им сообщили за неделю до старта мероприятия.
«Мы узнали об этом от организаторов фестиваля неделю назад с комментарием, что их „просто поставили перед фактом“ и что никаких объяснений не последовало. Так что остается только догадываться, кто именно снял нас из состава участников и тем более — почему», — поделились в издательстве.
Поскольку книги уже в Екатеринбурге, а билеты — невозвратные, команда организовала серию юбилейных событий: встречи и книжный клуб. Издательство можно будет найти в книжном магазине «Буквально».
В пресс-службе «Красной строки» пояснили, что количество издательств растет, и их состав меняется из года в год. Иных уточнений, почему петербуржцы впервые не участвуют в фестивале, не последовало.
«Издательство Ивана Лимбаха» выпускает книги об отечественной и мировой словесности и гуманитарной мысли. В 2006 году литературные критики, опрошенные газетой «Культура», назвали его в числе семи лучших издательств России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!