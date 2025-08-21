21 августа 2025

Команда «Красной строки» в Екатеринбурге отказала в участии одному из лучших издательств России

На «Красную строку» в Екатеринбурге не допустили «Издательство Ивана Лимбаха»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Издательству не объяснили причину отказа
Издательству не объяснили причину отказа Фото:

Петербургское «Издательство Ивана Лимбаха» не допустили к участию в книжном фестивале «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге. Как рассказала URA.RU команда, об этом им сообщили за неделю до старта мероприятия. 

«Мы узнали об этом от организаторов фестиваля неделю назад с комментарием, что их „просто поставили перед фактом“ и что никаких объяснений не последовало. Так что остается только догадываться, кто именно снял нас из состава участников и тем более — почему», — поделились в издательстве.

Поскольку книги уже в Екатеринбурге, а билеты — невозвратные, команда организовала серию юбилейных событий: встречи и книжный клуб. Издательство можно будет найти в книжном магазине «Буквально».

В пресс-службе «Красной строки» пояснили, что количество издательств растет, и их состав меняется из года в год. Иных уточнений, почему петербуржцы впервые не участвуют в фестивале, не последовало.

«Издательство Ивана Лимбаха» выпускает книги об отечественной и мировой словесности и гуманитарной мысли. В 2006 году литературные критики, опрошенные газетой «Культура», назвали его в числе семи лучших издательств России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Петербургское «Издательство Ивана Лимбаха» не допустили к участию в книжном фестивале «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге. Как рассказала URA.RU команда, об этом им сообщили за неделю до старта мероприятия.  «Мы узнали об этом от организаторов фестиваля неделю назад с комментарием, что их „просто поставили перед фактом“ и что никаких объяснений не последовало. Так что остается только догадываться, кто именно снял нас из состава участников и тем более — почему», — поделились в издательстве. Поскольку книги уже в Екатеринбурге, а билеты — невозвратные, команда организовала серию юбилейных событий: встречи и книжный клуб. Издательство можно будет найти в книжном магазине «Буквально». В пресс-службе «Красной строки» пояснили, что количество издательств растет, и их состав меняется из года в год. Иных уточнений, почему петербуржцы впервые не участвуют в фестивале, не последовало. «Издательство Ивана Лимбаха» выпускает книги об отечественной и мировой словесности и гуманитарной мысли. В 2006 году литературные критики, опрошенные газетой «Культура», назвали его в числе семи лучших издательств России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...