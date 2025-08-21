В городе Хургада (Египет) рейс в Екатеринбург задерживается на всю ночь. Самолет авиакомпании AlMasria Airlines задержан более чем на 10 часов. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.
Согласно онлайн-табло, рейс UJ-723 должен был покинуть Египет еще в три часа дня 21 августа. По неизвестной причине самолет пришлось задержать. Сейчас на сайте авиагавани указано, что рейс должен был вылететь в Екатеринбург еще в полночь 22 августа, однако этого не произошло. Когда самолет прибудет в Кольцово неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию AlMasria Airlines. Ответ будет опубликован, как только поступит.
