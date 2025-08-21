21 августа 2025

Самолет с екатеринбуржцами застрял в Египте. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс задерживается более чем на 10 часов
Рейс задерживается более чем на 10 часов Фото:

В городе Хургада (Египет) рейс в Екатеринбург задерживается на всю ночь. Самолет авиакомпании AlMasria Airlines задержан более чем на 10 часов. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.

Согласно онлайн-табло, рейс UJ-723 должен был покинуть Египет еще в три часа дня 21 августа. По неизвестной причине самолет пришлось задержать. Сейчас на сайте авиагавани указано, что рейс должен был вылететь в Екатеринбург еще в полночь 22 августа, однако этого не произошло. Когда самолет прибудет в Кольцово неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию AlMasria Airlines. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Хургада (Египет) рейс в Екатеринбург задерживается на всю ночь. Самолет авиакомпании AlMasria Airlines задержан более чем на 10 часов. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово. Согласно онлайн-табло, рейс UJ-723 должен был покинуть Египет еще в три часа дня 21 августа. По неизвестной причине самолет пришлось задержать. Сейчас на сайте авиагавани указано, что рейс должен был вылететь в Екатеринбург еще в полночь 22 августа, однако этого не произошло. Когда самолет прибудет в Кольцово неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию AlMasria Airlines. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...