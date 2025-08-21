Инфекция, обнаруженная у свердловских детей, может привести к мучительной смерти

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ), которую, по данным агентства, обнаружили у воспитанников екатеринбургских детсадов, может стать причиной летального исхода. Федеральный Роспотребнадзор отмечает, что ЭВИ может вызывать разнообразные клинические проявления: среди них — повышение температуры тела, диарея, ангина, кожные высыпания, а в тяжелых случаях — менингит.
«ЭВИ может проявляться в различных формах: герпетическая ангина, кожные высыпания, расстройства пищеварения. Симптомы часто сопровождаются лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Особую опасность представляет серозный вирусный менингит, который начинается остро — с высокой температуры, сильной головной боли, рвоты, болей в мышцах и животе. У маленьких детей могут наблюдаться судороги. При отсутствии своевременного лечения возможны тяжелые осложнения, включая отек мозга и летальный исход», — отмечают в ведомстве.
Энтеровирусная инфекция — это повсеместно распространенное заболевание, вызываемое вирусами рода Enterovirus. Вирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде: они могут сохраняться в холодильнике несколько недель, в водопроводной воде — до 18 дней, в речной — около месяца, а в очищенных сточных водах — до двух месяцев.
По данным ведомства, единственным источником энтеровируса является человек — больной или носитель. Наиболее часто заражаются дети, особенно при употреблении загрязненной воды или пищи. Основные пути передачи — водный и контактно-бытовой, также возможен воздушно-капельный путь при поражении дыхательных путей.
Эффективная профилактика энтеровирусной инфекции основана на соблюдении простых мер гигиены и безопасности. Прежде всего, это строгая гигиена рук: регулярно и тщательно мойте их с мылом после посещения туалета, перед каждым приемом пищи и после контакта с потенциальными источниками инфекции (например, после смены подгузника). Употреблять только воду гарантированного качества — бутилированную промышленного производства или предварительно прокипяченную. Не контактировать с больными.
Накануне URA.RU сообщало о том, что среди воспитанников детских садов Екатеринбурга начали распространяться случаи заболевания ЭВИ. Родители отмечали характерную последовательность проявления недуга: по их словам, у детей изначально появлялась сыпь, и лишь позже поднималась высокая температура. В связи с этим в дошкольных учреждениях были оперативно усилены меры профилактики и контроля.
Власти Свердловской области уже начали усиливать меры против распространения инфекции. Врио губернатора региона Денис Паслер поручил провести противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях. Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья детей и санитарной обработке помещений.
