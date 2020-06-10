При выборе лакомства обращайте внимание на цвет, плотность и этикетку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Качественное мороженное имеет равномерную окраску и не размазывается, если достать его из морозилки. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по выбору главного летнего десерта.

«Вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться. Деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения», — рассказали в Роспотребнадзоре. По словам санврачей, повторная заморозка негативно влияет не только на вкус, но и на безопасность мороженого.

При температуре хранения до 12-13 градусов начинаются процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника. Первый признак повторного замораживание — ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда.

На этикетке мороженого должны быть указаны состав, производитель и его адрес, дата производства, температура хранения и срок годности. В Роспотребнадзоре советуют не покупать продукт, если маркировка стерта или размыта.

Представители ведомства также объясняют, что оттенки белого цвета на мороженом зависят от процента жирности мороженого: чем оно жирнее, тем желтее цвет. Неоднородность цвета означает, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют сладости с рисунком, когда используется несколько натуральных красителей.

В зависимости от массовой доли растительных жиров разделяют пять видов мороженого: молочное (не более 7,5% жира), сливочное (8-11,5% жира), пломбир (не менее 12% жира), кисломолочное (не более 7,5% жира) и мороженое с заменителем молочного жира (не более 12%). Вес порции должен быть указан в граммах, поскольку объем в миллилитрах не отражает фактическую массу мороженого.

При производстве холодного лакомства допускаются следующие стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

Как показывают исследования, в летний период почти 80% респондентов покупают мороженое раз в неделю или чаще.

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