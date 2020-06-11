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Ранее сотрудники уральской Росгвардии застрелили 27-летнего жителя Екатеринбурга во время штурма его квартиры. До этого мужчина, угрожая ножом, ограбил строительный магазин, похитив четыре рулона обоев. По версии следствия, он подрался с пытавшимся его задержать полицейским и заперся в квартире. Силовики начали штурм, опасаясь, что грабитель может представлять угрозу их жизни.

После публикации видео в социальных сетях столичное управление Росгвардии уже провело проверку случившегося. По ее итогам, сотрудника, который попал на видео, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, установленной в квартире задержанного. На ней видно, как в помещение врываются два сотрудника Росгвардии, матерятся и угрожают подбросить мужчине наркотики: «Сейчас я тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону, понял? На пять лет, хочешь? Просто так». Мужчина реагирует сдержанно, переспрашивает и получает утвердительный ответ «Подкинем, хочешь?».

В управлении Росгвардии Москвы начали проверку по появившейся в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники ведомства угрожают подбросить наркотики мужчине, которого задержали за громкую музыку.

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