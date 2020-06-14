13 июня 2020

Трамп заявил о победе армии США над фашизмом и коммунизмом

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
О роли СССР в победе над нацизмом Трамп не упомянул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американской армии удалось противостоять фашизму и коммунизму. Об этом в ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, такие выпускники академии, как генерал Омар Брэдли и генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) привели «к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами».

«Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма», —цитирует ТАСС американского лидера. О роли СССР в победе над нацизмом Трамп не упомянул.

Ранее Белый дом на своих страницах в соцсетях опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что победу над фашизмом одержали США и Британия. Кроме того, в сообщении не говорилось о вкладе СССР в эту победу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты преследуют политические цели, искажая исторические факты. Она отметила, что мириться с заявлением Белого дома нельзя, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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