Трамп заявил о победе армии США над фашизмом и коммунизмом

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Ранее Белый дом на своих страницах в соцсетях опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что победу над фашизмом одержали США и Британия. Кроме того, в сообщении не говорилось о вкладе СССР в эту победу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты преследуют политические цели, искажая исторические факты. Она отметила, что мириться с заявлением Белого дома нельзя, пишет RT .

«Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма», —цитирует ТАСС американского лидера. О роли СССР в победе над нацизмом Трамп не упомянул.

По словам главы Белого дома, такие выпускники академии, как генерал Омар Брэдли и генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) привели «к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами».

Американской армии удалось противостоять фашизму и коммунизму. Об этом в ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте заявил президент США Дональд Трамп.

О роли СССР в победе над нацизмом Трамп не упомянул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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