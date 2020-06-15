Курганского инспектора ДПС избили кочергой

Пьяный мужчина сломал полицейскому нос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя села Кабанье Шадринского района Курганской области заключили под стражу за нападение на сотрудника ГИБДД. 38-летний мужчина кочергой сломал полицейскому нос, рассказали в следственном управлении СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня. Сотрудники ДПС патрулировали улицы села Кабанье и искали пьяных водителей. В это время в расположенном поблизости гараже местные жители распивали спиртные напитки. Один из них кинул в полицейского бутылку.

«На требования представителей власти о прекращении действий по нарушению общественного порядка один из нетрезвых мужчин отреагировал агрессивно и нанес инспектору ДПС удар металлической кочергой в область головы, причинив значительные травмы, в том числе перелом костей носа и ссадин окологлазничной области», — заявляют в СУ СК. Усмирить нападавшего помог прибывший на место дежурный экипаж полиции.

Сейчас инспектор ДПС находится в больнице. Нападавшему предъявлены обвинения по ч.2 ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, опасное для жизни и здоровья). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. На время следствия суд заключил его под стражу.