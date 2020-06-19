Спикер Госдумы Володин рассказал о преемнике Путина

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Ранее Володин заявил, что Путин — главное преимущество России , он ценнее нефти и газа. Он отметил, что другие государства воспринимают президента России, как человека способного сделать страну сильнее. Также президента Путина расхвалили даже жители США . Они заявили, что улыбки на лицах россиян и их спокойствие — заслуга российского лидера. Пользователи соцсети назвали Путина стойким гением, лидером и настоящим мужчиной.

Он добавил, что Путин заложил систему, которая делает Россию сильнее с каждым годом. Володин уверен: все, что заложил действующий президент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий лидер страны. «Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — отметил председатель Госдумы.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной», — заявил Володин в интервью « Газете.ру ».

Каким бы ни был преемник президента России Владимира Путина, он будет действовать по созданным действующим главой лекалам. Это позволит стране становиться сильнее с каждым годом. Так считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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