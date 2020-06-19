18 июня 2020

Спикер Госдумы Володин рассказал о преемнике Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Володин: «После Путина будет Путин» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каким бы ни был преемник президента России Владимира Путина, он будет действовать по созданным действующим главой лекалам. Это позволит стране становиться сильнее с каждым годом. Так считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной», — заявил Володин в интервью «Газете.ру».

Он добавил, что Путин заложил систему, которая делает Россию сильнее с каждым годом. Володин уверен: все, что заложил действующий президент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий лидер страны. «Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — отметил председатель Госдумы.

Ранее Володин заявил, что Путин — главное преимущество России, он ценнее нефти и газа. Он отметил, что другие государства воспринимают президента России, как человека способного сделать страну сильнее. Также президента Путина расхвалили даже жители США. Они заявили, что улыбки на лицах россиян и их спокойствие — заслуга российского лидера. Пользователи соцсети назвали Путина стойким гением, лидером и настоящим мужчиной.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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