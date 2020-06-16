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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Путин — главное преимущество России , он ценнее нефти и газа. Он отметил, что другие государства воспринимают президента России, как человека способного сделать страну сильнее.

Американцы признали, что величие США рушится. Виной всему, по их мнению, представители демократической партии у власти.

Пользователь SethDeKooters назвал российского президента стойким гением, лидером, настоящим мужчиной и признался: стал иначе оценивать его и его значение для мира. После просмотра сюжета оказалось, что Путин совсем не такой, каким его показывали либеральные американские СМИ. «Как и положено победителю, Путин смеется последним», — написал пользователь.

«У нас нет такого лидера, как глава России», — цитирует одного из пользователей « Царьград ».

Жители США позавидовали россиянам из-за президента страны Владимира Путина. Они увидели сюжет Fox News с празднования Дня России Москве, заметили улыбки и спокойствие на лицах граждан РФ и решили, что это заслуга президента. В комментариях к сюжету американцы расхвалили российского лидера.

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