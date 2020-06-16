15 июня 2020

Американцы позавидовали россиянам из-за Путина. «У нас нет такого лидера»

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Президента РФ назвали стойким гением, лидером и настоящим мужчиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители США позавидовали россиянам из-за президента страны Владимира Путина. Они увидели сюжет Fox News с празднования Дня России Москве, заметили улыбки и спокойствие на лицах граждан РФ и решили, что это заслуга президента. В комментариях к сюжету американцы расхвалили российского лидера.

«У нас нет такого лидера, как глава России», — цитирует одного из пользователей «Царьград».

Пользователь SethDeKooters назвал российского президента стойким гением, лидером, настоящим мужчиной и признался: стал иначе оценивать его и его значение для мира. После просмотра сюжета оказалось, что Путин совсем не такой, каким его показывали либеральные американские СМИ. «Как и положено победителю, Путин смеется последним», — написал пользователь.

Американцы признали, что величие США рушится. Виной всему, по их мнению, представители демократической партии у власти.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Путин — главное преимущество России, он ценнее нефти и газа. Он отметил, что другие государства воспринимают президента России, как человека способного сделать страну сильнее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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