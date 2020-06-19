Свердловский город 1 июля устроит сразу два голосования

Интерес к голосованию будет повышенный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В свердловском городе 1 июля устроят два голосования. Одно — за Конституцию, второе — по жетонам

Власти придумали, как повысить интерес к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Помимо основной процедуры горожанам будет предоставлена возможность выбрать название для парка, строительство которого завершится этой осенью.

Несколько месяцев до этого администрация Сухого Лога собирала с горожан предложения по названиям. Из нескольких сотен были отобраны 10, которые затем выставили на интернет-голосование. Для финального этапа выбрали названия (по убыванию числа проголосовавших) «Парк Семейный», «Парк Солнечный», «Парк Сухоложский» и «Парк Дружбы».

На выходе с каждого участка с 25 июня по 1 июля голосующих по поправкам в Конституцию будут встречать волонтеры. Они предложат выбрать жетон одного из четырех цветов, закрепленных за тем или иным вариантом названия и опустить его в специальную урну — поэтому акция получила название «Разноцветное голосование».

Администрация города уже использовала такой механизм привлечения интереса в 2018 году во время президентских выборов. Тогда сухоложцам предлагали выбрать городскую территорию для благоустройства — большинство голосов как раз и набрал тот самый городской парк.

«Это идея, объединяющая горожан. С 1943 года, как Сухой Лог получил статус города, здесь никогда не было парка. И реализация этого проекта — не призрачное обещание, оно вполне осязаемое, его можно увидеть и ощутить. У нас третий этап по сдаче парка сейчас завершится, а четвертым станет установка входной группы парка — с выбранным названием. Мы три года идем к тому, чтобы построить парк, в котором горожане смогут гулять», — отметил глава городского округа Сухой Лог Роман Валов.

«Разноцветное голосование», впрочем, не единственный способ, которым будут повышать интерес к кампании. Вопрос с парком актуален только для Сухого Лога, а это один из 26 населенных пунктов в округе. Для остальных жителей округа сухоложская администрация объявила конкурс плакатов «Вперед Россия» и фотоконкурс «Мы граждане России». Работы для участия в этих активностях принимают до 29 июня, а победителей наградят на следующий день после голосования.