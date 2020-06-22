21 июня 2020

На монумент «Родина-мать» в Киеве повесили флаг ЛГБТ. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция, геи, флаг лгбт, лесбиянки, нетрадиционная ориентация
Участники KyivPride запустили дрон с радужным флагом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активисты украинской организации KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли на видео монумент Родина-мать в Киеве с флагом ЛГБТ-сообщества. Видео опубликовано в Facebook.

«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует…» — написано под постом.

Народный депутат Украины Олег Волошин негативно отреагировал на подобную акцию. «И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. (…). Нет слов» — отметил парламентарий. Пользователи Faceebok также раскритиковали такое отношение к монументу воинской славы.

Ранее несколько жителей Киева попытались разогнать гей-парад. Они прорвались через оцепление полиции и напали на участников «Марша равенства», который проходил в поддержку ЛГБТ-сообществ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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