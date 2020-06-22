Активисты украинской организации KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли на видео монумент Родина-мать в Киеве с флагом ЛГБТ-сообщества. Видео опубликовано в Facebook.
«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует…» — написано под постом.
Народный депутат Украины Олег Волошин негативно отреагировал на подобную акцию. «И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. (…). Нет слов» — отметил парламентарий. Пользователи Faceebok также раскритиковали такое отношение к монументу воинской славы.
Ранее несколько жителей Киева попытались разогнать гей-парад. Они прорвались через оцепление полиции и напали на участников «Марша равенства», который проходил в поддержку ЛГБТ-сообществ.
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