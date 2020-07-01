В крупнейшем городе ЯНАО не успевают принимать больных с COVID

Для заболевших COVID в Новом Уренгое открывают еще одно приемное отделение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое (ЯНАО) медики медики не успевают принимать больных коронавирусом, жалуются местные жители. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, 1 июля было принято решение об открытии дополнительного приемного отделения для пациентов с COVID.

«В первую очередь были госпитализированы пациенты с состояниями средней тяжести и тяжелые, — говорится в комментарии ведомства. — Сегодня оперативно было принято решение об открытии еще одного приемного отделения в восьмиэтажном корпусе». Всего за вчерашний день в call-центр поликлиники поступило 715 вызовов, а вечером в стационар одномоментно — 50 человек.

В депздраве подчеркнули, что на сегодняшний день коечный фонд для госпитализации пациентов с коронавирусом в городе достаточен. При этом в первую очередь в стационары помещают больных в состоянии средней тяжести и тяжелым течением заболевания, а также пациентов из групп риска: имеющих хронические сопутствующие заболевания и тех, чей возраст превышает 65 лет.

Между тем накануне жители Нового Уренгоя стали массово жаловаться на многочасовые очереди в поликлинике. По сообщениям граждан, заболевшие ждали приема по 6-7 часов.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в ЯНАО, за минувшие сутки в Новом Уренгое COVID подтвердился у еще 135 человек. Причем за весь период пандемии из 2116 пациентов выздоровели только 367.

Кроме того, глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова 1 июля объявила о том, что в больнице Нового Уренгоя скончались еще двое пациентов. Таким образом, число жертв коронавируса в регионе достигло 39 человек.