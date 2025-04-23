Мьянма отменила все полеты в Россию

Между Россией и Мьянмой приостановили авиасообщение
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Мьянма больше не привлекательна для туристов
Мьянма больше не привлекательна для туристов Фото:

По информации коммерческого директора новосибирского аэропорта Толмачево Станислава Таравкова, авиасообщение между Новосибирском и Мьянмой (маршрут Янгон — Мандалай — Новосибирск) временно прекращено. Основными причинами стали недостаточная загрузка рейсов и недавнее землетрясение в Мьянме.

«На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций», — прокомментировал Таравков для ТАСС.

Также он упомянул, что ситуацию усугубило мощное землетрясение в Мьянме. В аэропорту надеются на возобновление полетов по этому маршруту в осенне-зимний период.

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По информации коммерческого директора новосибирского аэропорта Толмачево Станислава Таравкова, авиасообщение между Новосибирском и Мьянмой (маршрут Янгон — Мандалай — Новосибирск) временно прекращено. Основными причинами стали недостаточная загрузка рейсов и недавнее землетрясение в Мьянме. «На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций», — прокомментировал Таравков для ТАСС. Также он упомянул, что ситуацию усугубило мощное землетрясение в Мьянме. В аэропорту надеются на возобновление полетов по этому маршруту в осенне-зимний период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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