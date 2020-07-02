В ХМАО подвели итоги голосования по Конституции

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра », Viber-канале « Югра » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО удалось выполнить федеральные установки как по явке, так и качеству голосования по обновлению Конституции.

В качестве лидеров по явке на голосовании председатель избиркома ХМАО назвал Ханты-Мансийск и Нефтеюганский район. На избирательные участки в эти муниципалитетах пришло свыше 90 процентов жителей. Меньше всего югорчан проголосовало в Радужном — 45,28 процента и в Сургуте — 43,49 процента.

«Приняли участие 61,72 процента избирателей. Из их числа 69 процентов сказали да на вопрос — одобряете ли вы изменения в Конституцию. 30,05 — ответили нет. Считаю, что и явка, и поддержка — очень достойный результат», — заявил Корнеев. Он также отметил, что жалоб в избирательную комиссию ХМАО по итогам проведения плебисцита не поступило.

В избирательной комиссии ХМАО подвели окончательные итоги голосования за обновления Конституции в регионе. Их результаты на брифинге озвучил председатель регионального избиркома Денис Корнеев.

Жалоб в избирательную комиссию ХМАО не поступило Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно