В ХМАО подвели итоги голосования по Конституции

В избирательной комиссии ХМАО подвели окончательные итоги голосования за обновления Конституции в регионе. Их результаты на брифинге озвучил председатель регионального избиркома Денис Корнеев.
«Приняли участие 61,72 процента избирателей. Из их числа 69 процентов сказали да на вопрос — одобряете ли вы изменения в Конституцию. 30,05 — ответили нет. Считаю, что и явка, и поддержка — очень достойный результат», — заявил Корнеев. Он также отметил, что жалоб в избирательную комиссию ХМАО по итогам проведения плебисцита не поступило.
В качестве лидеров по явке на голосовании председатель избиркома ХМАО назвал Ханты-Мансийск и Нефтеюганский район. На избирательные участки в эти муниципалитетах пришло свыше 90 процентов жителей. Меньше всего югорчан проголосовало в Радужном — 45,28 процента и в Сургуте — 43,49 процента.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО удалось выполнить федеральные установки как по явке, так и качеству голосования по обновлению Конституции.
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