США купили 90% запаса препарата от коронавируса

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Европе может не хватить лекарств от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

США купили 90% запаса препарата «Ремдесивир». Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Они [США] получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось», — цитирует издание научного сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилла. По словам экспертов, первые 140 тысяч доз лекарства продавались по всему миру, но в конце июня США купили 500 тысяч доз. Такого запаса должно хватить на три месяца.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Арепливир» показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом. По наблюдениям врачей, у больных, принимавших лекарство, быстро исчезает одышка, сухой кашель, недомогание и слабость. Академик Дмитрий Пушкарь отмечал, что лечение этим препаратом займет не больше недели, пишет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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