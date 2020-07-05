В лесу под Бисертью найдено тело полицейского, который, предположительно, покончил с собой. Причиной гибели мужчины мог стать конфликт с начальством, сообщил инсайдер URA.RU.
Источник считает, что начальство заставляло полицейского заранее выйти из отпуска. Мужчину просили выйти на дежурство на следующий день после завершения голосования по поправкам в Конституцию. Однако полицейский не появился на работе и пропал.
Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых сказал URA.RU, что гибель полицейского не была связана с работой. У мужчины 1982 года рождения возник конфликт в семье.
«Сотрудника территориального ОВД в звании прапорщика обнаружил участковый уполномоченный в ходе поисковых мероприятий, которые начались еще вчера, после того, как сотрудник уехал на своей машине и не вернулся», — отметил полковник Горелых. Обстоятельства ЧП выясняются.
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