04 июля 2020
03 июля 2020

Свердловский полицейский покончил с собой в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
В Свердловской области полицейский погиб после конфликта с начальством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В лесу под Бисертью найдено тело полицейского, который, предположительно, покончил с собой. Причиной гибели мужчины мог стать конфликт с начальством, сообщил инсайдер URA.RU.

Источник считает, что начальство заставляло полицейского заранее выйти из отпуска. Мужчину просили выйти на дежурство на следующий день после завершения голосования по поправкам в Конституцию. Однако полицейский не появился на работе и пропал.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых сказал URA.RU, что гибель полицейского не была связана с работой. У мужчины 1982 года рождения возник конфликт в семье.

«Сотрудника территориального ОВД в звании прапорщика обнаружил участковый уполномоченный в ходе поисковых мероприятий, которые начались еще вчера, после того, как сотрудник уехал на своей машине и не вернулся», — отметил полковник Горелых. Обстоятельства ЧП выясняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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