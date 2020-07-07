06 июля 2020

В думе Екатеринбурга новый случай коронавируса. Ранее от COVID-19 умерла городской депутат

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы. Екатеринбург, совещание, заседание, гордума екатеринбурга
Сейчас депутаты гордумы Екатеринбурга находятся на каникулах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во время тестирования депутатов и некоторых сотрудников гордумы Екатеринбурга в представительном органе выявился еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, речь идет о функционере, не входящем в штат городской думы.

«Во время тестирования, которое проходило в четверг, 2 июля, после известия о смерти Елены Дерягиной, выявился еще один случай коронавируса. Сейчас этот человек находится на самоизоляции», — рассказал источник URA.RU. На момент публикации получить комментарий спикера думы Игоря Володина не удалось (депутат находится в отпуске).

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Как писало URA.RU, утром 2 июля стало известно о смерти депутата Елены Дерягиной. Она скончалась в горбольнице №6 (в которой содержатся больные коронавирусом) от тромбоэмболии. При этом известно, что осложнению состояния здоровья народной избранницы предшествовало заражение COVID-19. Также сообщалось о коронавирусе у депутата Владимира Крицкого.

В ближайшее время тестирование пройдут все сотрудники аппарата гордумы Екатеринбурга. Кроме того ожидается, что руководством представительного органа будут предприняты дополнительные меры профилактики COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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